Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.28 Eylül 2019 Cumartesi 19:24
Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Lige istediği gibi başlayamayan Aslan kendi evinde galibiyet alıp moral ve motivasyonun yanında üst sırlara demir atmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek hem puan farkını açmak hem de camia olarak rahat bir nefes almak peşinde...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin ilk 11'leri ise şu şekilde;
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat
Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami
Andone ve Seri tribüne
Yabancı kuralı nedeniyle Florine Andone ve Jean Michael Seri tribünde maça takip edecek.
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