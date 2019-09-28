Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Lige istediği gibi başlayamayan Aslan kendi evinde galibiyet alıp moral ve motivasyonun yanında üst sırlara demir atmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek hem puan farkını açmak hem de camia olarak rahat bir nefes almak peşinde...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin ilk 11'leri ise şu şekilde;

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

Andone ve Seri tribüne

Yabancı kuralı nedeniyle Florine Andone ve Jean Michael Seri tribünde maça takip edecek.