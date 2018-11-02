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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı!

Galatasaray, bugün sahasında Fenerbahçe'yi misafir edecek.

02 Kasım 2018 Cuma 16:49
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı!

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı.

Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler ise, derbide çıkış arayacak.

MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.

Sakatlıklar yakasını bırakmıyor

Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ise forma giyebilecek.
Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

Mariano cezalı

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet EkiciTolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar (Maicon), Ozan, Ömer,Ndaiye, Donk,  Sinan (Onyekuru), Belhanda, Garry Rodrigues, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustader, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Ayew, Benzia, Eljif, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Fırat Aydunus
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:49
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