Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol çıkmadı!
Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.28 Eylül 2019 Cumartesi 21:59
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 9 yaparken Fenerbahçe 11 puana yükseldi.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
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