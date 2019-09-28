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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol çıkmadı!

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 21:59
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol çıkmadı!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 9 yaparken Fenerbahçe 11 puana yükseldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:59
  1. Antalya
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Türk Telekom Stadı

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