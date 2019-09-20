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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak olan Başakşehir Rizespor maçıyla başlıyor. Yeni sezonda heyecan dolu karşılaşmalar devam ederken, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye de artık sayılı saatler kaldı. Mücadeleye kısa süre kala maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maç tarihi belli oldu mu? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? İşte dev karşılaşmaya ilişkin detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 21:55
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak olan Başakşehir Rizespor maçıyla başlıyor. Yeni sezonda heyecan dolu karşılaşmalar devam ederken, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye de artık sayılı saatler kaldı. Mücadeleye kısa süre kala maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maç tarihi belli oldu mu? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? İşte dev karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül 2019 Cumartesi(Yarın) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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110 yıllık rekabet

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

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Derbi tarihinin en golcüleri

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

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En çok görülen sonuç

İki takımın 110 yıllık geçmişinde, geride kalan 389 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

En farklı galibiyetler

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçta 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti. 6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

Süper Lig 6. hafta maç programı

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:48
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