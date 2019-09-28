Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti? Süper Lig’in 6. haftası nefesleri kesen bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena’da karşılaştı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tüm detayları… MAÇ SONUCU:0-0 Galatasaray: Muslera, Luyindama, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Teixeira, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina Fenerbahçe: Altay, Isla, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, Zanka, Muriç MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı. 22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı. 29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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