Galatasaray evinde 3 puanı aldı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatya'yı 2-0'lık skorla yendi.
Spor Toto Süper Lig 33. haftasında karşılaşmasında Galatasaray ile Yeni Malatya karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı.
Perdeyi Babel açtı
Galatasaray'da perdeyi Ryan Babel açtı. 51 dakikada Hollandalı yıldızın ayağından gelen golle Aslan'ın atakları peş peşe geldi. 2 dakika sonra bu kez Halil Dervişoğlu sahneye çıktı. Aslan kalan bölümde bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Galatasaray'ın 2 golü de VAR'dan döndü. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise kopuk kopuk oynadı.
Haftaya Altay maçı var
Galatasaray haftaya yine sahasında oynayacak. Rakip düşme hattındaki Altay. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'la karşılaşacak.