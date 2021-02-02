  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!
Spor

Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı’yı 4,2 milyon TL’ye Eyüpspor’a sattı. Transfer sosyal medyada oldukça ses getirirken, Eyüpspor’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 08:31:00 -
Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray’da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir.” denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Erencan’ın piyasa değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu belirtiliyor.

Sosyal medya karıştı

Söz konusu transfer sosyal medyada gündem oldu. Binlerce Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı sporsever, transfere tepki gösterdi. Eyüpspor’un bu parayı ödeyecek bütçesi olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları özetle şunları yazdı:

 

Eyüpspor’dan açıklama

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Twitter hesabından "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saha karıştı: ABD/YPG ve Rusya/Esed arasında çatışma
Dünya

Saha karıştı: ABD/YPG ve Rusya/Esed arasında çatışma

Rusya ve Hizbullah, Beşşar Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi. Suriye sahasındaki son dur..
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıranlar rektörlük binasını ablukaya alınca polis ekipler..
ABD Başkanı Biden yaptırımla tehdit etti
Dünya

ABD Başkanı Biden yaptırımla tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaptığı açıklamalarla tekrar yaptırım uygulanması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay