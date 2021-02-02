Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray’da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir.” denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Erencan’ın piyasa değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu belirtiliyor.

Sosyal medya karıştı

Söz konusu transfer sosyal medyada gündem oldu. Binlerce Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı sporsever, transfere tepki gösterdi. Eyüpspor’un bu parayı ödeyecek bütçesi olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları özetle şunları yazdı:

Eyüpspor’dan açıklama

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Twitter hesabından "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." paylaşımında bulundu.