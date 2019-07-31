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Galatasaray Emre Mor transferini açıkladı

Galatasaray, 22 yaşındaki Emre Mor’un transferini resmen açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
Galatasaray Emre Mor transferini açıkladı

Galatasaray, 22 yaşındaki Emre Mor’un transferini resmen açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.


Kariyerinde 15 kez milli formayı terleten Emre Mor’un akşam saatlerinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
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