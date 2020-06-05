Galatasaray Doğa Sigorta, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı bildirildi.

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "FIBA'nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketbol Şampiyonlar Ligi markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir." ifadeleri yer aldı.