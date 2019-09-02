Galatasaray, Diagne’yi Club Brugge’e kiralıyor
Galatasaray, Falcao ve Florin Andone transferlerinin ardından, Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne’yi Belçika ekiplerinden Club Brugge’e kiralıyor.02 Eylül 2019 Pazartesi 01:28
Galatasaray, Falcao ve Florin Andone transferlerinin ardından, Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne’yi Belçika ekiplerinden Club Brugge’e kiralıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Diagne’nin transferiyle ilgili yaptığı açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.
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