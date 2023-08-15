Galatasaray Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija Ljubljana'yı 1-0'lık skorla yenerek play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövaş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Slovenya ekibi Ljubljana'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 25. dakikda Mauro Icardi attı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, toplamda 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükseldi. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki rakibi Molde olacak.
Galatasaray 10 kişi kaldı
Galatasaray'da Lucas Torreira, 64. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılar maçın geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.
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