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Spor Galatasaray Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi
Spor

Galatasaray Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-08-15 23:15:00 -
Galatasaray Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija Ljubljana'yı 1-0'lık skorla yenerek play-off turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövaş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Slovenya ekibi Ljubljana'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 25. dakikda Mauro Icardi attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, toplamda 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükseldi. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki rakibi Molde olacak.

Galatasaray 10 kişi kaldı

Galatasaray'da Lucas Torreira, 64. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılar maçın geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.
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