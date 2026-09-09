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Spor Galatasaray deplasmanı öncesi Selçuk İnan: Aldığımız her puan altın değerinde olacak
Spor

Galatasaray deplasmanı öncesi Selçuk İnan: Aldığımız her puan altın değerinde olacak

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Galatasaray deplasmanı öncesi Selçuk İnan: Aldığımız her puan altın değerinde olacak

Kocaelispor'un teknik direktörü, 5. haftada oynanacak Galatasaray deplasmanını kendisi için "duygusal tarafı fazla" özel bir maç olarak nitelendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnan, "Çok koşmamız gerekiyor, çok mücadele vermemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim" dedi.

"Duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak"

Galatasaray karşılaşmasının kendisi için duygusal yönü bulunan özel bir maç olduğunu ifade eden İnan, "Benim için ayrı bir maç. Duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak. Ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı bir maç değil bizim için. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Deplasmanda puan almanın zorluğuna değinen teknik direktör, "Galatasaray güçlü bir takım, çok önemli oyunculara sahip. 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla orada oynamak, puan almak çok kolay değil. Aldığımız her puan altın değerinde olacak, onun için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

İnan, açıklamayı yaptığı gün Galatasaray'ın da maçı bulunduğunu hatırlatarak "İnşallah daha önce yaptığı gibi bugün de ülkemizi, bizi gururlandırır, maçı kazanırlar" dedi.

"Gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor"

Futbolda yaşanan gerginliklere de değinen İnan, teknik direktörlerin ve futbolcuların işlerini sadece profesyonelce ve doğru şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Sahadaki tepkilerini ise şöyle açıkladı: "Bazen agresif olabiliyoruz, bazen sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla bir rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine bir saygısızlığımız olmadı."

Oyuncularının da aynı şekilde davrandığını belirten İnan, "Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem, hele ki Galatasaray maçında hiç istemem. Ama maalesef ki bu tür gerginlikler bizim ülkemizde fazlasıyla meydana geliyor" dedi.

"Biri oynamazsa diğeri oynuyor"

Galatasaray kadrosundaki eksiklerin kendileri için avantaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten İnan, "Tabii avantaj, dezavantaj olarak bakmamak lazım. En azından ben öyle bakmıyorum. Galatasaray'a karşı oynuyorsanız bütün oyuncular iyidir, güçlüdür. Çünkü çok önemli oyunculara sahipler. Biri oynamazsa diğeri oynuyor. Ben bu konuda hani 'bu oyuncu olmazsa bizim işimize çok yarayacak' diye bir şey söyleyemem. Dediğim gibi herkes iyi oyuncu büyük takımlarda" şeklinde konuştu.

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