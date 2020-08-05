  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:24:59 -
Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Capital Sports Media, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kulübün verimli ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlayacak.

Özellikle Twitter ve Instagram platformlarında etkileşim alanında Avrupa'nın ilk 5 kulübü içerisinde yer alan Galatasaray, Capital Sports Media ile gerçekleştirilen iş birliğiyle bu gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı