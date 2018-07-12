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Galatasaray bombayı patlattı!

Gelecek sezon hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdüren son şampiyon Galatasaray, Nijeryalı oyuncu Onyekuru'nun transfer edildiğini resmen açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:20
Galatasaray bombayı patlattı!

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için ikinci ve son resmi açıklamasını da yaptı.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun 800 bin euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

 KAP'a yapılan açıklamada Onyekuru'ya yıllık 1,2 milyon euro sabit ücret verileceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama...

''Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:20
  1. Galatasaray
  2. Onyekuru
  3. Henry Onyekuru

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