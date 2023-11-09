Galatasaray, Bayern Münih'e diş geçiremedi! Cimbom son anlarda yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Çekişmeli geçen maç ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimizin tek golünü Cedric Bakambu atarken, Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti. İşte son dakika Bayern Münih-Galatasaray haberinin tüm detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Çekişmeli geçen maç ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimizin tek golünü Cedric Bakambu atarken, Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti. İşte son dakika Bayern Münih-Galatasaray haberinin tüm detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 4. maç heyecanı devam ediyor.
Avrupa arenasına iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'e konuk oldu.
Çekişmeli bir 90 dakikaya sahne olan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Temsilcimizin tek golünü 90+3. dakikada Cedric Bakambu attı.
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Münih ekibine galibiyeti getiren golleri ise 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
GOLÜMÜZ OFSAYTA TAKILDI
Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.
Bu skorla beraber Bayern Münih puanını 12'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu daha da sağlama aldı.
Temsilcimiz Galatasaray ise grubunda 4 puanda kaldı ve averaj farkıyla 3. sıraya geriledi.
Grubun bir diğer maçında Kopenhag evinde 2-0 geriye düştüğü Manchester United maçından 4-3 galip ayrıldı.
Bu skorla beraber puanını 4'e yükselten Kopenhag averaj farkıyla 2. sıraya yükseldi. İngiliz ekibi ise 3 puanla 4. sırada kaldı.
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