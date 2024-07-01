  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı! Kayseri provokasyonunda çok sayıda gözaltı

Akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha! Tarih belli oldu

Irak'tan yangın açıklaması: Failler PKK'lı!

Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldız için Fransa'ya gitti! Ortalık fena karışacak...

Tüm milyarderlerin ortak noktası! İşte dünyanın en zengin şehri

Son 3 maçı da doğru bilmişti! Yapay zeka Türkiye-Avusturya maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Milli takım korkusu: Almanlardan gurbetçilere eziyet! Türkiye'nin maçları şifreli kanalda olacak!

Kafayı çekmiş... Balotelli İtalya'yı karıştırdı

Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da

Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!
Spor Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı
Spor

Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 19:22:00 -
Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı

Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı kırmızılılar, ilk duyrusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video paylaştı. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme yapıldı.

KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!
Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

Spor

Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

O yıldızdan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi
O yıldızdan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Spor

O yıldızdan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...
Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...

Spor

Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...

Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...
Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...

Spor

Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...

Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...
Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Spor

Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…
Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…

Spor

Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…

Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…
Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…

Spor

Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…

{relation id:1865133 slug:'galatasarayin-basi-tek-gol-atamayan-futbolcusuyla-dertte'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23