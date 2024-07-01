Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı
Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Sarı kırmızılılar, ilk duyrusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video paylaştı. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme yapıldı.
KAP AÇIKLAMASI
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."
Spor
Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…
Spor
Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…
{relation id:1865133 slug:'galatasarayin-basi-tek-gol-atamayan-futbolcusuyla-dertte'}