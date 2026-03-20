Bahreyn engellenen füze ve İHA sayısını açıkladı! İran cehennemi yaşatmış Katar'da 20 milyar dolarlık zarar Kazakistan'da tarihi imza: Yeni anayasa %87 ile kabul edildi! Sarı kafa destek istemişti! Minik Avrupa ülkesini de dahil ettiler Brüksel'de asker sokağa iniyor: 3 aylık olağanüstü devriye kararı! Sıcak saatler! Suudi Arabistan'a saldırı Netanyahu'dan İran için kara harekatı sinyali: "Hava saldırısı yetmez!" İran'ı vuran ABD, 16 milyar dolarlık silah satacak Kuşatma altındaki Küba'ya can suyu! Brezilya'dan 20 bin tonluk dev gıda hamlesi! Irak’tan acil tahliye! 99 İspanyol asker Türkiye’ye getirildi
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Galatasaray Başlanı Dursun Özbek’ten bayram mesajı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" ifadesini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımlanan Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

"Değerli Galatasaraylılar, bayramlar aynı duyguda buluştuğumuz, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel zamanlardır. Galatasaray’ın en büyük gücü olan sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalarak ülkemizi başarıyla temsil eden Erkek futbol takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Kurucumuzun koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefini önümüzdeki sezon çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bu sezona dair hedefimiz nettir: 26. şampiyonluk ve 20. Türkiye Kupası. Öte yandan kadın voleybol takımımızın CEV Cup’ta finale yükselmesi de camiamız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemizdeki huzurun devamına, dünyada barışın gelmesine katkı sağlamasını diliyorum. Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."

Galatasaray’da Osimhen ve Noa Lang’dan kötü haber!
Galatasaray’da Osimhen ve Noa Lang’dan kötü haber!

Spor

Galatasaray’da Osimhen ve Noa Lang’dan kötü haber!

Galatasaraylı futbolcunun parmağı koptu!
Galatasaraylı futbolcunun parmağı koptu!

Spor

Galatasaraylı futbolcunun parmağı koptu!

Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak
Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak

Spor

Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak

Galatasaray son durumlarını açıkladı! Osimhen ve Lang'dan kötü haber
Galatasaray son durumlarını açıkladı! Osimhen ve Lang'dan kötü haber

Spor

Galatasaray son durumlarını açıkladı! Osimhen ve Lang'dan kötü haber

