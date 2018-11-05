Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi mesajı!

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe maçı için gereken açıklamalar yapıldı, üzerine ekleyeceklerim var tabii ancak şu anda değil. Gerek İkinci Başkanımız, gerek Teknik Direktörümüz açıklamaları yaptı. Bunlara ekleyeceğim şeyler tabii ki var. Almanya'ya ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmeye giderken açıklama yapma nedenim konsantrasyon. Rakipler ister beğensin, ister beğenmesin Türkiye'yi temsile gidiyoruz. Geçmişi unutalım demiyorum, ona takılı kalmayalım. Galatasaray ve kulüplerin kurtuluşu şampiyon olmak ve uluslarası arenada gelir kazanmak, marka değerini arttırmaktır. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Yapılan haksızlıkları unutmasınlar ama kin ve nefrete takılı kalmasınlar. Nefretlerini yok etmesinler ama saklı tutsunlar."

"VEFAT EDEN TARAFTARA ALLAH RAHMET EYLESİN"

"Skor 2-0 iken Ali Koç'a tribünler neden boşalıyor diye sormak istemedim, yanlış anlaşılabilirdi. Bir maç gitti ve bu candan daha önemli bir şey yok. Maç sırasında ölüm haberini alınca moralimiz bozuldu. Maçın tadı kaçtı. Hiçbir maç bir evlat acısından daha değerli değildir. Koray kardeşime ve Erzurum maçında kaybettiğimiz taraftarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

"Vefat eden taraftardan kimsenin haberi yoktu. 'Seni sevmeyen ölsün' tezahüratını bu olaya çekmeye çalıştılar. Lütfen bunu yapmayalım."

"İSTERDİM Kİ MAÇ 7-0 OLSUN AMA..."

"Hakem genel anlamda Galatasaray adına kötü bir yönetim gösterdi. Müthiş bir maç oynandı. 2-0 öne geçtik. İsterdim ki 7-0'a gitsin de 6-0 psikolojisini yenelim ama olmadı. Fenerbahçe direnç gösterdi."

"YANGINI ÇIKARAN VE SÖNDÜRMEK İSTEYENİ AYIRSINLAR"

"Maç sonunda iki oyuncunun 1 dakikalık tartışmasına hakem engel olmayınca olay büyüdü. Yangına yol açan İspanyol futbolcu(Soldado) ve yangına benzin değil dinamit atan Brezilyalı futbolcu(Jailson) bu olayları körükledi. Yangını çıkaranla önlemeye çalışanı bir tutmayalım. TFF disiplin kuruluna çağrım budur."

"HAKEM İLE VAR NE KONUŞUYOR BİLELİM"

"Biz, Fenerbahçe maçında bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz farklı düşünebilir ancak bizim düşüncemiz bu. Penaltı pozisyonu bana göre temizdi. Kurallar değişti diyorlar. Bilemiyorum. Top ayaktan çıkmıştı ve oyuncu Muslera ile çarpışmak zorunda kaldı. Bizim de penaltımız verilmedi ve VAR'a bakıldı mı bilmiyoruz. Hakem ile VAR arasındaki konuşmaların gerekli durumlarda bize de sunulmasını istiyoruz."

"HASAN ŞAŞ SUÇUNU KABUL ETTİ"

"Hasan Şaş açıklama yaptı ve hatalı olduğunu kabul etti. Güneyli bir kimlik ve istemeden bir şeyler yapmıştır. Yabancı oyuncuların bunları körüklememeleri lazım. Vur-kaç ile olmaz. Siz gerilla değilsiniz. Hakem son dakikada Soldado ve Belhanda'yı durdurup kart gösterse bunlar olmayacaktı. Disiplin cezaları için algı yönetimi yapmayalım. Rakibe verilecek cezalardan mutlu olmamak gerek."

"TAHRİK VAR! KARAR VERİRKEN BUNU GÖZ ÖNÜNE ALSINLAR"

"Ben adaletten yanayım. Bu ülkede bir nizam var ise kurallara uymamız gerek. Biz disiplin kurullarının adil karar vereceğine, tahrik yapanları göz önüne alacağına inanıyoruz. Bize ceza vermeyin onlara verin demiyoruz. Tahrik hukukta önemli bir unsurdur."

"FIRAT AYDINUS 5 YILDIR FIFA LİSTESİNDE YOK"

"Fırat Aydınus hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. 5 yıldır FIFA listesinde yok. Yetişen genç hakemlerimiz var. Bu hakemlere yol verip gençlere şans vermemiz lazım. Futbol sahada oynanır. Oyunun önüne geçmeye gerek yok. Hakem hataları olacaktır ama art niyetli olmamak gerek. VAR geldiğinden beri bizim lehimize yapılmış bir hata yok. Rakiplerin de başına geliyor olabilir ama adalet istemek suç değil."

"BİRİ BAĞIRIYORSA KULAK VERELİM"

"Biri bir yerde bağırıyorsa onu dinlemek gerekiyor. Bunu Beşiktaş bağırdığı zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Biri bağırıyorsa bir dinleyin bakalım, bir araştırın"