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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı.

IHAAW230832-SPO/23-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:13
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı.

IHAAW230832-SPO/23-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı.23.03.2019 23:08:32TSINNNN

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:13
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