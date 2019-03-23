Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı. IHAAW230832-SPO/23-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

IHAAW230832-SPO/23-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı.23.03.2019 23:08:32TSINNNN

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