Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le bir araya geldi

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki buluşmada Cengiz ve Terim'in yanı sıra kulübün başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile genel sekreter İlber Aydemir'in yer aldığı belirtildi.

Görüşmede bir değerlendirme toplantısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda da "#KenetlenBaşkaGalatasarayYok" etiketi yer aldı.