Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.
IHAAW155304-SPO/24-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.24 Mart 2019 Pazar 15:58
IHAAW155304-SPO/24-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.24.03.2019 15:53:04TSINNNN
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