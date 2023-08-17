Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bu kez Beşiktaş'ın transfer videosuna tepki! Bir kenara bırakın

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini açıkladığı videoda sarı-kırmızılılara ilişkin yer alan görüntülere tepki gösterdi.

Başkan Özbek, Galatasaray Adası'nda Sixt ile yapılan sponsorluk sözleşmesinin imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın paylaşımıyla ilgili şöyle konuştu:

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Böyle bir yakıştırma yaparken camiayı iyi tanımak lazım. Galatasaray, 500 yılı aşkın mazisi, gelenekleri ve etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, her konuda bu ülkenin önünü açan kişilere ev sahipliği yapmış, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca onunla da yetinmemiş, bu ülke için canını Çanakkale ve Kafkaslar'da veren talebeleri yetiştirmiş. Hep göğsümüz kabararak, 'Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür.' diyoruz. Cumhuriyet'in yüzü olan bir kurumu bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla bir iş birliği varmış anlamına gelecek yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Büyük bir hadsizlik ve gaf. Bunun Galatasaray'ı tanımamakla ilgili olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Özbek, "Bu eli kanlı terör örgütü ile ülkemiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenine su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkesini seven, ülkesine aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Ülkeyi bölmeye, insanları kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray Kulübü olarak, açıkçası Beşiktaş Kulübünden bir özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi"

Galatasaray Kulübü Başkanı, sarı-kırmızılı camiayı Beşiktaş'a yanıt vermemeleri konusunda uyardı.

Dursun Özbek, camiasına seslenerek, "Dün akşam sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi. Buna ne gerek var? Beşiktaş ile 100 yıldan fazla süredir yeşil sahalarda rekabet ediyoruz, bir kardeşliğimiz var. Onların büyüklerine, kurucularına her zaman saygılıyız. Beşiktaşlı yöneticilere soruyorum; Neden buna ihtiyaç duydunuz, bundan ne elde ettiniz veya fayda sağladınız? Taraftarlarımız, kulübümüz ve çalışanlarımızdan bu konuda sakin olmalarını, bu provokatif kalkışmaya da prim vermemelerini, onlara uymamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Ülkece birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğini dile getiren Özbek, "Hepimizin birbirimizi sevmesi, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla başladığı dönemde, bütünleşmiş ve birleşmiş olmayı isterken böyle bir şeyi paylaşmakla bu ülkeyi bölmenin, ülkeye zarar vermenin yeri ve zamanı değil. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzü, vatanına aşık, vatanını seven insanların topluluğudur. Ancak hiçbir zaman kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Bunun hesabını Galatasaray en son raddesine kadar bu işe sebebiyet verenlerden soracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Fenerbahçe'nin de benzer yakıştırmaları yaptığını hatırlatan Özbek, "Eli kanlı terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirme olayı yeni değil. Daha önce de bir başka kulüp aynı yakıştırmayı yapmaya çalışmıştı. Onlara da, 'Cinayet yerine önce katil gelişmiş.' demiştim. Katil, 'Bu vatandaşı kim öldürdü?' şeklinde soru sorarak kendisini olayın dışına taşımaya çalışırmış. Ben iki olayı da birbirine benzetiyorum. İki olay da birbirinin aynı. Galatasaray'ı eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, dünyanın en saçma ve hadsiz işi. Cinayet mahalline önce cinayeti işleyen gelirmiş." diye konuştu.