Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?
Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
Beşiktaş’ın Trabzonspor’a mağlup olmasından sonra Galatasaray zirve ile puan farkını 3’e çekmiş oldu. 6 Şubat’ta Fenerbahçe ile kayıpsız karşı karşıya gelmek isteyen Galatasaray, Başakşehir’i kendi evinde mağlup etmek istiyor.
Galatasaray başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
İki büyük takımın müsabakası 2 Şubat 2021 Salı günü tarihinde gerçekleşecek. İki takımının taraftarlarını ekran başına kilitleyecek maç, saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
GS - Başakşehir maçı 11’ler tahmini
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel.
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Dauarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.