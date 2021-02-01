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Spor Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?
Spor

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:20:00 - 2021-02-01 13:21:32
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?

Beşiktaş’ın Trabzonspor’a mağlup olmasından sonra Galatasaray zirve ile puan farkını 3’e çekmiş oldu. 6 Şubat’ta Fenerbahçe ile kayıpsız karşı karşıya gelmek isteyen Galatasaray, Başakşehir’i kendi evinde mağlup etmek istiyor.

Galatasaray başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

İki büyük takımın müsabakası 2 Şubat 2021 Salı günü tarihinde gerçekleşecek. İki takımının taraftarlarını ekran başına kilitleyecek maç, saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GS - Başakşehir maçı 11’ler tahmini

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Dauarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.

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