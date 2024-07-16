Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için kararını verdi!

EURO 2024'te milli forma ile gösterdiği performansın ardından transfer döneminin gözde isimleriden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın son kararını verdiği bildirildi. Sarı kırmızılılar milli futbolcunun bonservis bedelini açıklarkan bu rakamın altında kalan hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı. İşte detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda performansını ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok Avrupa ekibiyle birlikte anılmaya başladı.

Milli futbolcudan kolay vazgeçmek istemeyen Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini açıkladı.

30-35 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 30-35 milyon euro arasında bir teklif bekliyor.

Sarı kırmızılılar bu rakamın altında kalan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını net bir şekilde vurguladı.

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55 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan Barış Alper, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.