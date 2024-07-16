  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atilla Yeşilada'dan ters köşe! Dolar tahminini bir anda değiştirdi: 13 lira birden değişir

'Petrol yok' diye beton dökülen kuyuların olduğu şehirde 130 tonluk petrol gelişmesi! İnanılmaz gelişme

İsrail kuklası Trump’ın başkan yardımcısına bakın!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar: Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya patladı

2024-YKS sonuçları açıklandı

Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Başkan Erdoğan'dan flaş FETÖ açıklaması! Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

16 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Hain darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Alâ: Bu vücudu feda etmeye hazırım

Hulusi Akar'dan şoke eden 3. Dünya savaşı açıklaması
Spor Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için kararını verdi!
Spor

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için kararını verdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 12:10:00 -
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için kararını verdi!

EURO 2024'te milli forma ile gösterdiği performansın ardından transfer döneminin gözde isimleriden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın son kararını verdiği bildirildi. Sarı kırmızılılar milli futbolcunun bonservis bedelini açıklarkan bu rakamın altında kalan hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı. İşte detaylar...

EURO 2024'te milli forma ile gösterdiği performansın ardından transfer döneminin gözde isimleriden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın son kararını verdiği bildirildi. Sarı kırmızılılar milli futbolcunun bonservis bedelini açıklarkan bu rakamın altında kalan hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı. İşte detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda performansını ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok Avrupa ekibiyle birlikte anılmaya başladı.

Milli futbolcudan kolay vazgeçmek istemeyen Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini açıkladı.

30-35 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 30-35 milyon euro arasında bir teklif bekliyor.

Sarı kırmızılılar bu rakamın altında kalan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını net bir şekilde vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

55 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan Barış Alper, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23