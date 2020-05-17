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Spor

Galatasaray, ’Baba’ Gündüz’ü andı

Galatasaray, ’Baba’ lakaplı unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gündüz Kılıç’ın vefatının 40.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:09:35 -
Galatasaray, ’Baba’ Gündüz’ü andı

Galatasaray, ’Baba’ lakaplı unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gündüz Kılıç’ın vefatının 40. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesindeki yapılan paylaşımda, "Galatasaray’ın ruhuna benliğini katan ve Galatasaray’ı herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç, tam 40 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı’nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç’ı ölümünün 40. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 17 Mayıs 1980 günü hayata veda eden Gündüz Kılıç, futbolculuğunun yanısıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanmış ve bu yüzden de ’Baba’ lakabıyla anılmıştı" denildi.

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