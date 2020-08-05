Sezonun sonra ermesiyle birlikte Barcelona ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, yeniden Galatasaray'ın gündemine gelirken, teknik direktör Fatih Terim de Arda ısrarını sürdürdü. Yönetim ile bugün Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan, sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

İmza kısa sürede atılacak

Yıldız futbolcunun kısa bir zaman içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Daha önce Atletico Madrid'de birlikte forma giyen Arda ve Falcao, sarı-kırmızılı forma altında yeniden buluşacaklar.

Galatasaray Arda Turan'a yeni sezonda ne kadar ödeyecek?

Marmaris'ten tatilden bugün dönen tecrübeli oyuncu, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a ait aracın içinde görüntülendi. 66 numaralı formayı giyecek olan Arda Turan sözleşmeye göre maç başı 200 bin TL alacak.