Galatasaray aradığı gol makinesini buldu Paul Onuachu! 14 gol 5 asist...

Yeniakit.com.tr - Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Bafetimbi Gomis'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı kırmızılı yönetimin forvet arayışlarına hız vermeden devam ediyor. Pato ve Alan transferlerini başarı ile sonuçlandıramayan sarı kırmızlı yönetimden süpriz bir hamle geldi.

Galatasaray, Danimarka takımlarından Midtjylland'a top koşturan Paul Onuachu'ya kanca attı. Sarı kırmızılı ekibin 23 yaşındaki Nijeryalı forvet için kulübü Midtjylland'a teklifte bulunacağı iddia edildi.

Paul Onuachu bu sezon 25 maçta 14 kez gol sevinci yaşarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Genk kulübüde talip oldu!

Belçika ekibi Genk'in de Nijeryalı genç forvet oyuncusu için 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr