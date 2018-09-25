Galatasaray aradığı forveti buldu! İşte yeni golcüsü
Bafetimbi Gomis'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray ara transfer döneminde Kızılyıldız forması giyen golcü oyuncu Richmond Boakye kanca attı.25 Eylül 2018 Salı 11:44
GALATASARAY, Kızılyıldız’ın Ganalı golcüsü Richmond Boakye’nin peşine düştü… Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasına kadar oyuncuyu takip ettireceği ve ocak ayında da 25 yaşındaki golcü için teklifte bulunacağı iddia edildi. Ganalı forvet bu sezon çıktığı 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
(Güneş)
YORUM YAZ