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Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! İşte o isim

Belhanda'nın ayrılması durumunda 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan ekiplerinden AEK'da forma giyen Petros Mantalos'u gündemine aldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:10
Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! İşte o isim

Al İttihad'a gitmek isteyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim 'kal' dedi. Sarı-kırmızılı kulüpte Faslı 10 numaranın vereceği cevap bekleniyor.  Belhanda'nın ayrılma ihtimalini dikkate alan menajerler ise Faslı yıldızın yerine Galatasaray'a jet hızıyla Petros Mantalos'u önerdi.

Yunan ekibi AEK'da 10 numara pozisyonunda görev yapan Mantalos, sezonun ilk yarısında 22 maçta 4 gol-4 asiste imzasını koydu. 8 numara olarak da oynayabilen 27 yaşındaki Yunan yıldızı sarı-kırmızılı kulübe teklif eden menajerler, AEK'nın 3 milyon Euro bonservise 'Evet' diyeceğini bildirdiler

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:10
  1. Galatasaray
  2. AEK
  3. Petros Mantalos
  4. Yunanistan
  5. Younnes Belhanda

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