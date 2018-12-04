THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor

- Teknik direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Muslera, Ozan Kabak, Fernando, Feghouli ile Eren Derdiyok'u Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna almazken, cezası biten Garry Rodrigues'i ise kadroya dahil etti

04 Aralık 2018 Salı 14:25
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu.

Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların Ankara'ya gidecek 21 kişilik futbolcu listesi de açıklandı.

Teknik direktör Fatih Terim cezası biten Garry Rodrigues'i kadroya dahil etti. Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Fernando Muslera, Ozan Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ile Eren Derdiyok'u da Ankara kadrosuna almadı.

Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Ryan Donk ile sakatlığı bulunan futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, Ankara'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:25
  1. 5. tur
  2. Futbol
  3. İlk maç
  4. Kadro
  5. Keçiörengücü
  6. SÜPERLİG
  7. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin hükümetinden Erdoğan'ın desteğine övgü
    1. Filistin hükümetinden Erdoğan'ın..
    2. Jandarma fark etti... Toprağa gömülü..
    3. Berat Albayrak-Meral Akşener davası..
    4. Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya..
    5. Dolar yükselişe geçti! İşte son rakamlar
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. Galatasaray kafilesi Ankara'da
    8. Otomotiv pazarındaki rekabet lideri..
    9. ANALİZ - AB yaptırım engelini aşmakta..
    10. CHP TBMM Grup Toplantısı
    11. Osmaniye kırsalında patlayıcı ele..
    12. Devlet hastanesinin bahçesinde mutlu son
    13. Sultanbeyli'de spor şenliği
    14. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem..
    15. Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir?
    16. Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü
    17. Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı
    18. Dev şirket konkordato ilan etti
    19. Kayıp dağcıyı "gitme" diye uyarmış
    20. Geleceğin dili kodlama İHL'lere geliyor
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar