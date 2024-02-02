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Spor Galatasaray Ali Turap Bülbül'le profesyonel sözleşme imzaladı: Alaşımlara kapı açacak: Rakip özellik geliştiriyor iken...
Spor

Galatasaray Ali Turap Bülbül'le profesyonel sözleşme imzaladı: Alaşımlara kapı açacak: Rakip özellik geliştiriyor iken...

Yeniakit Publisher
2024-02-02 18:12:00 -
Galatasaray Ali Turap Bülbül'le profesyonel sözleşme imzaladı: Alaşımlara kapı açacak: Rakip özellik geliştiriyor iken...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül'le 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül'le 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde önemli bir adım atıldı.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül'le 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

 
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