Galatasaray Ali Turap Bülbül'le profesyonel sözleşme imzaladı: Alaşımlara kapı açacak: Rakip özellik geliştiriyor iken...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül'le 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül'le 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde önemli bir adım atıldı.
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül'le 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO