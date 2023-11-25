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Spor Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor! Sizce skor ne olacak?
Spor

Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor! Sizce skor ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-11-25 18:21:00 - 2023-11-25 18:58:45
Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor! Sizce skor ne olacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor... Biz de sizlere canlı gol anlatımı yapacağız... Detaylar haberimize...

GALATASARAY-ALANYASPOR

Galatasaray, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor...

Biz de sizlere bu maçın canlı gol anlatımın yapacağız...

Ayrıntılar geliyor...

İLK 11'LER
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi.

ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Sisto, Eduardo.

STAT: RAMS Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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