Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor! Sizce skor ne olacak?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor... Biz de sizlere canlı gol anlatımı yapacağız... Detaylar haberimize...
Galatasaray, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor...
Biz de sizlere bu maçın canlı gol anlatımın yapacağız...
Ayrıntılar geliyor...
İLK 11'LER
ÖNE ÇIKAN VİDEO
GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi.
ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Sisto, Eduardo.
STAT: RAMS Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1