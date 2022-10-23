Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'de 11.hafta maçları başladı. Futbolseverler ise Galatasaray ile alanyaspor arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Peki, Galatasaray Alanya maçı ne zaman?
Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray 23 Ekim Pazar akşamı Alanyaspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.
Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kerem Aktürkoğlu ve Boey ceza sınırında
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.