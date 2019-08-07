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Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:26
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:26
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