Galatasaray, Akhisar deplasmanına çıkıyor!

Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da sakatlığı bulunan Selçuk İnan ve cezalı Belhanda mücedelede eksik isimler olurken, Akhisarspor'da ise yıldız forveti Yevgen Seleznyov kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



Lige ilk 3 maçını kazanarak başlayan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek unutturmuştu. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Galatasaray, moral depoladı. Fatih Terim ve öğrencileri, Akhisarspor müsabakasını kazanarak, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'e kaptırdığı liderliği devralmak istiyor.



İki takımın karşılaştığı son maç olan Süper Kupa maçının normal süresi 1-1 sonuçlanmıştı. Penaltı atışları sonucunda Akhisarspor kupayı kazanarak sezona kupayla başlamıştı.



Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Akhisarspor, aldığı 2 beraberlikle 2 puanda ve Galatasaray karşısında galibiyetle sahadan ayrılarak lige geri dönmek istiyor.



AKHİSARSPOR - GALATASARAY



Muhtemel 11'ler



Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Dany, Kadir Keleş, Sissoko, Eray, Barbosa, Güray, Bilal, Regattin

Teknik direktör: Cem Kavcak



Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Garry Rodrigues, Emre Akbaba, Onyekuru, Eren Derdiyok

Teknik direktör: Fatih Terim