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Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

28 Haziran 2019 Cuma 20:07
Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:07
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