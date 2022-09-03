Galatasaray Adası'na da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Peki, Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Son zamanlarda futbol dünyasında ilginç olaylar yaşanıyor..

Sahadaki gerginliğin dışarıya taştığı şu günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine silahlı saldırı düzenlendi.

Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçen mermiler olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, iki saldırgan ise yakalandı.

Yakalanan saldırganların tesislerin yakınında yaşadığı ve içkili oldukları öğrenildi.

Bu olayın hemen akabinde, Galatasaray Adası'na da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Yaşanan bu gerginlikler futbolun rengine ve heyecanına gölge düşürürken, detaylar merak edilmeye başlandı.

Peki, Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı? İşte yanıtı..

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir cam kırılırken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, görevliler dışında mekanda başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Perşembe günü TFF'nin Riva'daki binasına ateş açılmış ve kimliği tespit edilen zanlılar kısa süre içinde yakalanmıştı.