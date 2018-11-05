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Galatasaray 275. Avrupa maçına hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. karşılaşmasına çıkacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:58
Galatasaray 275. Avrupa maçına hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

 Organizasyon   O  G  B  M    A    Y
 Şampiyon Kulüpler Kupası   35  12    8 15   42   53 
 UEFA Şampiyonlar Ligi 107  28 27  52 109  176
 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri   24  17   6   1   59   22
 Kupa Galipleri Kupası   32  12   7 13   42   55
 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi   75  29 24 22 119   98
 UEFA Süper Kupa     1    1   0   0     2     1
 TOPLAM 274 99 72 103 373 405
 


- Alman takımları ile 30. randevu

Galatasaray, yarınki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak.

Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.

- Schalke 04 ile maçlar

Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'ın Schalke 04'le D Grubu'ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

- Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:58
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