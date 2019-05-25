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Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray’a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu heyeti verdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:35
Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray’a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu heyeti verdi.


Spor Toto Süper Lig’in Lefter Küçükandonyadis sezonunda 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupayı kaldırdı. Tarihinde ligde 22. kez kazandığı şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılara Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen törende kupayı TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu üyeleri kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera’ya takdim etti. Saat 19.05’de başlayan Galatasaray Şampiyonluk Galası’nda sanatçılar İrem Derici, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın ve DJ Suat Ateşdağlı mini konser verdi. Konserlerin sonunda taraftar ve futbolcular için iftar molası verildi. Bu esnada stat hoparlöründen ‘İstanbul için iftar, Galatasaray için iftihar vakti’ anonsu yapıldı.



Kendi şarkılarıyla platforma geldiler


Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni için platforma kendi seçtikleri şarkılarla çıktı. Kaptan Selçuk İnan Barış Manço’nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasıyla taraftarın önüne çıkarken, Belhanda ise Mustafa Sandal’ın Beni Ağlatma parçası ile platforma geldi. Sarı-kırmızılıların genç savunma oyuncusu Ahmet Çalık da Sezen Aksu’nun seslendirdiği ’Sitem’ şarkısı ile podyuma çıktı. Futbolcuların yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da ‘Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi’ parçasıyla dans ederek kutlamaya katıldı.



Emre Akbaba değneklerle kutlamada


Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba da kutlamada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Kaval kemiği kırılan Akbaba, ‘Şereftir Seni Sevmek’ marşıyla ve koltuk değnekleri yardımıyla platforma geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuya taraftarlar ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba’ tezahüratları ile destek verdi.



Başkan Mustafa Cengiz’den 3’lü


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, ‘Cim-Bom şampiyon’ parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarı-kırmızılılara 3’lü çektirdi.



Terim Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde


Teknik Direktör Fatih Terim de taraftarın isteği üzerine zemine indi. Terim’in tribünleri selamladığı sırada Türk Telekom Stadı’nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.


Kupa takdiminin ardından Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarla birlikte marşlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:35
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