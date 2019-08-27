0553 313 94 23

Galataport İstanbul mayısta açılacak

İstanbul'un uluslararası alanda değerini artıracak olan Galataport, 2020’nin mayıs ayında hizmete başlayacak.

27 Ağustos 2019 Salı 11:16
Galataport İstanbul mayısta açılacak

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılan ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, Galataport İstanbul, 2020’nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor. Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesinin tanıtım toplantısı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin katılımıyla Galataport İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Ferit Şahenk, “Yılda 7 milyonu yabancı turist, 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek” dedi. Serdar Bilgili ise “Galataport İstanbul, her yönüyle şehre değer katacak, bununla da kalmayıp ‘İstanbul’u yaşamayı’ sağlayacak yeni bir destinasyon olacak” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:16
  1. Karaköy
  2. Galataport İstanbul
  3. Doğuş Grubu
  4. Bilgili Holding
  5. Galataport İstanbul projesi
  6. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk
  7. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    1. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    2. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    3. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    4. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    5. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    7. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    8. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    9. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    10. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    11. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    12. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    13. Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere..
    14. TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ..
    15. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    16. İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile..
    17. Kaymakam Sürücü, Merkez Camisi’ni..
    18. Sındırgı’da dam küle döndü
    19. Belediye Kütahyaspor tecrübeli..
    20. Kars’ta ücretli otopark hizmeti..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!