Galataport İstanbul mayısta açılacak

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılan ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, Galataport İstanbul, 2020’nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor. Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesinin tanıtım toplantısı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin katılımıyla Galataport İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ferit Şahenk, “Yılda 7 milyonu yabancı turist, 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek” dedi. Serdar Bilgili ise “Galataport İstanbul, her yönüyle şehre değer katacak, bununla da kalmayıp ‘İstanbul’u yaşamayı’ sağlayacak yeni bir destinasyon olacak” açıklamasında bulundu.