Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Haliç köprüleri gece saatlerinde bakıma alındı. Çalışmanın tamamlanmasından sonra köprüler ulaşıma açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Haliç üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında bakıma alındı ve bu zaman aralığında ulaşıma kapatıldı.
Atatürk Köprüsü ise 02.30- 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çalışmaların tamamlanmasından sonra köprüler ulaşıma yeniden açıldı.