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Aktüel Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi
Aktüel

Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi

Galata Kulesi’ne nasıl gidilir? Restorasyon çalışmalarının ardından 6 Ekim 2020'de Galata Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Yenilenen cehresiyle dikkat çeken Galata Kulesi'ne gitmek isteyenler internette yol tarifini araştırmaya başladı. Peki, Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Metrobüsle Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Marmaray ile Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:58:00 -
Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi

Galata Kulesi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Galata Kulesi artık müze ve gezi amaçlı kullanılacak. Açılış töreninde ise gerçekleştirilen ışık şovları büyük ilgi gördü. Haziran 2020'de kapılarını kapatan ve ekim ayında ziyaretçilerini beklemeye başlayan Galata Kulesi'ne nasıl gidileceği merak konusu. Peki, Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi

Galata Kulesi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. Galata Kulesi adresi ise şöyle: Bereketzade, Galata kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Galata Kulesi’ne metrobüsle nasıl gidilir?

Metrobüs kullananlar tramvaya aktarma yaparak Galatasa Kulesi'ne gidebilir. Bunun için Cevizlibağ ya da Merter metrobüs duraklarından inmek ve Bağcılar-Kabataş tramvay hattına geçiş yapmanız gerekiyor. Kabataş yönüne binip Karaköy durağında inmeniz gerekiyor. Karaköy durağında indiğinizde sırtınızı denize çevirip yokuş yukarı yürüdüğünüzde Galata Kulesi'ne ulaşmış olacaksınız. Ayrıca Kabataş'tan tramvaya binenler de bu yolu kullanabilir.

Marmaray ile Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Marmaray hattını kullananlar Galata Kulesi'ne nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Marmaray Sirkeci durağında metrodan inmeniz gerekiyor. Sirkeci Marmaray durağından sonra Bağcılar-Kabataş tramvay hattına aktarma yapın. Kabataş yönüne binin ve Karaköy durağında inin. İndiğiniz yerden yokuşu kullanarak Galata Kulesi’ne ulaşabilirsiniz.

Sarıyer'den Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Yenikapı'dan Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Hacıosman-Yenikapı metro hattını kullananlar Galata Kulesi için hangi durakta inmeleri gerektiğini araştırıyor. Bu hattı kullananlar Şişhane durağında inmeli. Şişhane durağında inip Galata Kulesi çıkışını takip ettiğinizde tarihi yapı karşınızda tüm ihtişamıyla duruyor olacak.

Galata Kulesi’ne otobüsle nasıl gidilir?

Galata Kulesi’ne otobüs kullanarak gitmek isteyenler hangi otobüse binmeleri gerektiğini merak ediyor. Galata Kulesi’ne gitmek için Karaköy ya da Şişhane otobüs duraklarından geçen araçlara binmeniz gerekiyor.

KARAKÖY OTOBÜS DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER:

146B      BAŞAKŞEHİR 4.ETAP – EMİNÖNÜ

26           DİKİLİTAŞ-EMİNÖNÜ-YENİKAPI

26A        FULYA MAHALLESİ-EMİNÖNÜ

26B        GAYRETTEPE-EMİNÖNÜ

28           EDİRNEKAPI – BEŞİKTAŞ

28T         TOPKAPI – BEŞİKTAŞ

30D        DEREBOYU – YENİKAPI

31E         YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) – EMİNÖNÜ

32           CEVATPAŞA-EMİNÖNÜ

33           ESENLER GİYİMKENT-TURGUTREİS-EMİNÖNÜ

336E      SULTAN ÇİFTLİĞİ – EMİNÖNÜ

33B        ESENLER GİYİMKENT – BİRLİK MH – EMİNÖNÜ

33ES      ESENLER GİYİMKENT – ATIŞALANI – EMİNÖNÜ

33TE      ESENLER TURGUTREİS-EMİNÖNÜ

33Y         ESENLER GİYİMKENT-YÜZYIL MH.-EMİNÖNÜ

35           KOCAMUSTAFAPAŞA – EMİNÖNÜ

36CE      CEBECİ MAHALLESİ – EMİNÖNÜ

36KE      KARADENİZ MAH. EMİNÖNÜ

37E         YILDIZ TABYA – EMİNÖNÜ

38E         KÜÇÜKKÖY – EMİNÖNÜ

44B        HAMİDİYE MAHALLESİ-EMİNÖNÜ

46E         HÜRRİYET MAHALLESİ – EMİNÖNÜ

46Ç        ÇAĞLAYAN – EMİNÖNÜ

47           YEŞİLPINAR-EMİNÖNÜ

47E         BİNEVLER – EMİNÖNÜ

47N        NUR SİTESİ – EMİNÖNÜ

47Ç        GÜZELTEPE – EMİNÖNÜ

48E         GÖKTÜRK-EMİNÖNÜ

54E         OKMEYDANI – EMİNÖNÜ

54TE      TALATPAŞA-EMİNÖNÜ

66           GÜLBAĞ – EMİNÖNÜ

70FE      FERİKÖY – EMİNÖNÜ

70KE      KURTULUŞ – EMİNÖNÜ

74           HİLTON SİTESİ-EMİNÖNÜ

74A        GAYRETTEPE – EMİNÖNÜ

77Ç        ÇIKSALIN – EMİNÖNÜ

78           BAŞAKŞEHİR 4. ETAP-EMİNÖNÜ

78H        BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ

79E         KAYABAŞI KİPTAŞ-KAYAŞEHİR-EMİNÖNÜ

80           YEDİKULE – EMİNÖNÜ

82           YENİBOSNA METRO – EMİNÖNÜ

90           DRAMAN – EMİNÖNÜ

91O        OTOGAR – EMİNÖNÜ

92           YENİ MAHALLE METRO- EMİNÖNÜ

92A        KİRAZLI METRO-ATEŞTUĞLA – EMİNÖNÜ

92C        HAZNEDAR – EMİNÖNÜ

93           ZEYTİNBURNU-EMİNÖNÜ

94           OSMANİYE – EMİNÖNÜ

97A        BASINSİTESİ – EMİNÖNÜ

97GE     GÜNEŞLİ – EMİNÖNÜ

99           AKŞEMSETTİN MAHALLESİ – EMİNÖNÜ

99A        GAZİOSMANPAŞA – EMİNÖNÜ

EM1       EMİNÖNÜ – KULAKSIZ

EM2       EMİNÖNÜ -KULAKSIZ 

ŞİŞHANE OTOBÜS DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER:

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

76E BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

92T BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM

70KY KURTULUŞ - YENİKAPI

80T KAZLIÇEŞME/YEDİKULE - TAKSİM

93T ZEYTİNBURNU - TAKSİM

74A GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM

46Ç ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ

87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM

70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ

35C KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM

73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM

89T ATAKENT MAHALLESİ - TAKSİM

46T ÇAĞLAYAN - TOPKAPI

70KY KURTULUŞ - YENİKAPI

73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM

76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM

92T BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM

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