Galata Kulesi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Galata Kulesi artık müze ve gezi amaçlı kullanılacak. Açılış töreninde ise gerçekleştirilen ışık şovları büyük ilgi gördü. Haziran 2020'de kapılarını kapatan ve ekim ayında ziyaretçilerini beklemeye başlayan Galata Kulesi'ne nasıl gidileceği merak konusu. Peki, Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi

Galata Kulesi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. Galata Kulesi adresi ise şöyle: Bereketzade, Galata kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Galata Kulesi’ne metrobüsle nasıl gidilir?

Metrobüs kullananlar tramvaya aktarma yaparak Galatasa Kulesi'ne gidebilir. Bunun için Cevizlibağ ya da Merter metrobüs duraklarından inmek ve Bağcılar-Kabataş tramvay hattına geçiş yapmanız gerekiyor. Kabataş yönüne binip Karaköy durağında inmeniz gerekiyor. Karaköy durağında indiğinizde sırtınızı denize çevirip yokuş yukarı yürüdüğünüzde Galata Kulesi'ne ulaşmış olacaksınız. Ayrıca Kabataş'tan tramvaya binenler de bu yolu kullanabilir.

Marmaray ile Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Marmaray hattını kullananlar Galata Kulesi'ne nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Marmaray Sirkeci durağında metrodan inmeniz gerekiyor. Sirkeci Marmaray durağından sonra Bağcılar-Kabataş tramvay hattına aktarma yapın. Kabataş yönüne binin ve Karaköy durağında inin. İndiğiniz yerden yokuşu kullanarak Galata Kulesi’ne ulaşabilirsiniz.

Sarıyer'den Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Yenikapı'dan Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Hacıosman-Yenikapı metro hattını kullananlar Galata Kulesi için hangi durakta inmeleri gerektiğini araştırıyor. Bu hattı kullananlar Şişhane durağında inmeli. Şişhane durağında inip Galata Kulesi çıkışını takip ettiğinizde tarihi yapı karşınızda tüm ihtişamıyla duruyor olacak.

Galata Kulesi’ne otobüsle nasıl gidilir?

Galata Kulesi’ne otobüs kullanarak gitmek isteyenler hangi otobüse binmeleri gerektiğini merak ediyor. Galata Kulesi’ne gitmek için Karaköy ya da Şişhane otobüs duraklarından geçen araçlara binmeniz gerekiyor.

KARAKÖY OTOBÜS DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER:

146B BAŞAKŞEHİR 4.ETAP – EMİNÖNÜ

26 DİKİLİTAŞ-EMİNÖNÜ-YENİKAPI

26A FULYA MAHALLESİ-EMİNÖNÜ

26B GAYRETTEPE-EMİNÖNÜ

28 EDİRNEKAPI – BEŞİKTAŞ

28T TOPKAPI – BEŞİKTAŞ

30D DEREBOYU – YENİKAPI

31E YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) – EMİNÖNÜ

32 CEVATPAŞA-EMİNÖNÜ

33 ESENLER GİYİMKENT-TURGUTREİS-EMİNÖNÜ

336E SULTAN ÇİFTLİĞİ – EMİNÖNÜ

33B ESENLER GİYİMKENT – BİRLİK MH – EMİNÖNÜ

33ES ESENLER GİYİMKENT – ATIŞALANI – EMİNÖNÜ

33TE ESENLER TURGUTREİS-EMİNÖNÜ

33Y ESENLER GİYİMKENT-YÜZYIL MH.-EMİNÖNÜ

35 KOCAMUSTAFAPAŞA – EMİNÖNÜ

36CE CEBECİ MAHALLESİ – EMİNÖNÜ

36KE KARADENİZ MAH. EMİNÖNÜ

37E YILDIZ TABYA – EMİNÖNÜ

38E KÜÇÜKKÖY – EMİNÖNÜ

44B HAMİDİYE MAHALLESİ-EMİNÖNÜ

46E HÜRRİYET MAHALLESİ – EMİNÖNÜ

46Ç ÇAĞLAYAN – EMİNÖNÜ

47 YEŞİLPINAR-EMİNÖNÜ

47E BİNEVLER – EMİNÖNÜ

47N NUR SİTESİ – EMİNÖNÜ

47Ç GÜZELTEPE – EMİNÖNÜ

48E GÖKTÜRK-EMİNÖNÜ

54E OKMEYDANI – EMİNÖNÜ

54TE TALATPAŞA-EMİNÖNÜ

66 GÜLBAĞ – EMİNÖNÜ

70FE FERİKÖY – EMİNÖNÜ

70KE KURTULUŞ – EMİNÖNÜ

74 HİLTON SİTESİ-EMİNÖNÜ

74A GAYRETTEPE – EMİNÖNÜ

77Ç ÇIKSALIN – EMİNÖNÜ

78 BAŞAKŞEHİR 4. ETAP-EMİNÖNÜ

78H BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ

79E KAYABAŞI KİPTAŞ-KAYAŞEHİR-EMİNÖNÜ

80 YEDİKULE – EMİNÖNÜ

82 YENİBOSNA METRO – EMİNÖNÜ

90 DRAMAN – EMİNÖNÜ

91O OTOGAR – EMİNÖNÜ

92 YENİ MAHALLE METRO- EMİNÖNÜ

92A KİRAZLI METRO-ATEŞTUĞLA – EMİNÖNÜ

92C HAZNEDAR – EMİNÖNÜ

93 ZEYTİNBURNU-EMİNÖNÜ

94 OSMANİYE – EMİNÖNÜ

97A BASINSİTESİ – EMİNÖNÜ

97GE GÜNEŞLİ – EMİNÖNÜ

99 AKŞEMSETTİN MAHALLESİ – EMİNÖNÜ

99A GAZİOSMANPAŞA – EMİNÖNÜ

EM1 EMİNÖNÜ – KULAKSIZ

EM2 EMİNÖNÜ -KULAKSIZ

ŞİŞHANE OTOBÜS DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER:

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

76E BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

92T BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM

70KY KURTULUŞ - YENİKAPI

80T KAZLIÇEŞME/YEDİKULE - TAKSİM

93T ZEYTİNBURNU - TAKSİM

74A GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM

46Ç ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ

87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM

70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ

35C KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM

73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM

89T ATAKENT MAHALLESİ - TAKSİM

46T ÇAĞLAYAN - TOPKAPI

70KY KURTULUŞ - YENİKAPI

73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM

76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM

92T BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM