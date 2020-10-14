Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi
Galata Kulesi’ne nasıl gidilir? Restorasyon çalışmalarının ardından 6 Ekim 2020'de Galata Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Yenilenen cehresiyle dikkat çeken Galata Kulesi'ne gitmek isteyenler internette yol tarifini araştırmaya başladı. Peki, Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Metrobüsle Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Marmaray ile Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?
Galata Kulesi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Galata Kulesi artık müze ve gezi amaçlı kullanılacak. Açılış töreninde ise gerçekleştirilen ışık şovları büyük ilgi gördü. Haziran 2020'de kapılarını kapatan ve ekim ayında ziyaretçilerini beklemeye başlayan Galata Kulesi'ne nasıl gidileceği merak konusu. Peki, Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?
Galata Kulesi nerede? | Galata Kulesi yol tarifi
Galata Kulesi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. Galata Kulesi adresi ise şöyle: Bereketzade, Galata kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul
Galata Kulesi’ne metrobüsle nasıl gidilir?
Metrobüs kullananlar tramvaya aktarma yaparak Galatasa Kulesi'ne gidebilir. Bunun için Cevizlibağ ya da Merter metrobüs duraklarından inmek ve Bağcılar-Kabataş tramvay hattına geçiş yapmanız gerekiyor. Kabataş yönüne binip Karaköy durağında inmeniz gerekiyor. Karaköy durağında indiğinizde sırtınızı denize çevirip yokuş yukarı yürüdüğünüzde Galata Kulesi'ne ulaşmış olacaksınız. Ayrıca Kabataş'tan tramvaya binenler de bu yolu kullanabilir.
Marmaray ile Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?
Marmaray hattını kullananlar Galata Kulesi'ne nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Marmaray Sirkeci durağında metrodan inmeniz gerekiyor. Sirkeci Marmaray durağından sonra Bağcılar-Kabataş tramvay hattına aktarma yapın. Kabataş yönüne binin ve Karaköy durağında inin. İndiğiniz yerden yokuşu kullanarak Galata Kulesi’ne ulaşabilirsiniz.
Sarıyer'den Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? | Yenikapı'dan Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?
Hacıosman-Yenikapı metro hattını kullananlar Galata Kulesi için hangi durakta inmeleri gerektiğini araştırıyor. Bu hattı kullananlar Şişhane durağında inmeli. Şişhane durağında inip Galata Kulesi çıkışını takip ettiğinizde tarihi yapı karşınızda tüm ihtişamıyla duruyor olacak.
Galata Kulesi’ne otobüsle nasıl gidilir?
Galata Kulesi’ne otobüs kullanarak gitmek isteyenler hangi otobüse binmeleri gerektiğini merak ediyor. Galata Kulesi’ne gitmek için Karaköy ya da Şişhane otobüs duraklarından geçen araçlara binmeniz gerekiyor.
KARAKÖY OTOBÜS DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER:
146B BAŞAKŞEHİR 4.ETAP – EMİNÖNÜ
26 DİKİLİTAŞ-EMİNÖNÜ-YENİKAPI
26A FULYA MAHALLESİ-EMİNÖNÜ
26B GAYRETTEPE-EMİNÖNÜ
28 EDİRNEKAPI – BEŞİKTAŞ
28T TOPKAPI – BEŞİKTAŞ
30D DEREBOYU – YENİKAPI
31E YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) – EMİNÖNÜ
32 CEVATPAŞA-EMİNÖNÜ
33 ESENLER GİYİMKENT-TURGUTREİS-EMİNÖNÜ
336E SULTAN ÇİFTLİĞİ – EMİNÖNÜ
33B ESENLER GİYİMKENT – BİRLİK MH – EMİNÖNÜ
33ES ESENLER GİYİMKENT – ATIŞALANI – EMİNÖNÜ
33TE ESENLER TURGUTREİS-EMİNÖNÜ
33Y ESENLER GİYİMKENT-YÜZYIL MH.-EMİNÖNÜ
35 KOCAMUSTAFAPAŞA – EMİNÖNÜ
36CE CEBECİ MAHALLESİ – EMİNÖNÜ
36KE KARADENİZ MAH. EMİNÖNÜ
37E YILDIZ TABYA – EMİNÖNÜ
38E KÜÇÜKKÖY – EMİNÖNÜ
44B HAMİDİYE MAHALLESİ-EMİNÖNÜ
46E HÜRRİYET MAHALLESİ – EMİNÖNÜ
46Ç ÇAĞLAYAN – EMİNÖNÜ
47 YEŞİLPINAR-EMİNÖNÜ
47E BİNEVLER – EMİNÖNÜ
47N NUR SİTESİ – EMİNÖNÜ
47Ç GÜZELTEPE – EMİNÖNÜ
48E GÖKTÜRK-EMİNÖNÜ
54E OKMEYDANI – EMİNÖNÜ
54TE TALATPAŞA-EMİNÖNÜ
66 GÜLBAĞ – EMİNÖNÜ
70FE FERİKÖY – EMİNÖNÜ
70KE KURTULUŞ – EMİNÖNÜ
74 HİLTON SİTESİ-EMİNÖNÜ
74A GAYRETTEPE – EMİNÖNÜ
77Ç ÇIKSALIN – EMİNÖNÜ
78 BAŞAKŞEHİR 4. ETAP-EMİNÖNÜ
78H BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ
79E KAYABAŞI KİPTAŞ-KAYAŞEHİR-EMİNÖNÜ
80 YEDİKULE – EMİNÖNÜ
82 YENİBOSNA METRO – EMİNÖNÜ
90 DRAMAN – EMİNÖNÜ
91O OTOGAR – EMİNÖNÜ
92 YENİ MAHALLE METRO- EMİNÖNÜ
92A KİRAZLI METRO-ATEŞTUĞLA – EMİNÖNÜ
92C HAZNEDAR – EMİNÖNÜ
93 ZEYTİNBURNU-EMİNÖNÜ
94 OSMANİYE – EMİNÖNÜ
97A BASINSİTESİ – EMİNÖNÜ
97GE GÜNEŞLİ – EMİNÖNÜ
99 AKŞEMSETTİN MAHALLESİ – EMİNÖNÜ
99A GAZİOSMANPAŞA – EMİNÖNÜ
EM1 EMİNÖNÜ – KULAKSIZ
EM2 EMİNÖNÜ -KULAKSIZ
ŞİŞHANE OTOBÜS DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER:
55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM
76E BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - TAKSİM
55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM
92T BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM
70KY KURTULUŞ - YENİKAPI
80T KAZLIÇEŞME/YEDİKULE - TAKSİM
93T ZEYTİNBURNU - TAKSİM
74A GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ
55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM
76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM
46Ç ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ
87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM
70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ
35C KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM
73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM
55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM
87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM
89T ATAKENT MAHALLESİ - TAKSİM
46T ÇAĞLAYAN - TOPKAPI
70KY KURTULUŞ - YENİKAPI
73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM
76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM
92T BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM