  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Aktüel

Galata Köprüsü’nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:20:52 -
Galata Köprüsü’nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, ilçe sınırlarındaki Galata Köprüsü’nde çift yönlü olarak gece saat 01.00 sıralarında kaçak balık avlayıp, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiyi tespit etti. Korona virüs salgınına yönelik uygulanan kurallara ve kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, köprü üzerinde kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan 8 kişiye “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi” uyarınca 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı