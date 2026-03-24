Spor Gabriel Sara'dan dikkat çeken Galatasaray sözleri
Spor

Gabriel Sara'dan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Gabriel Sara'dan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu. Sara, transfer sürecinde kendisine Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım kurulacağı ve bunun milli takıma giden yolda etkili olacağının söylendiğini kaydetti.

Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Galatasaray'dan Gabriel Sara da davet edilmişti. 26 yaşındaki orta saha, kariyerinde ilk kez çağrıldığı milli takımda açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara'nın açıklamaları:

 

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞIYORUM"

"Bu çok büyük bir sürprizdi. Üç ay öncesine baksam, burada olacağımı hayal bile edemezdim. Çocukluk hayalimi yaşamak, beni çok duygusal bir şekilde etkiledi. Geçmişimize, ne kadar çok çalıştığımıza bakıyoruz ve çok minnettar hissediyoruz. Aynı zamanda da çok motive olmuş durumdayım. Bu bir işin başlangıcı, bir yolculuğun başlangıcı ve umarım elimden gelenin en iyisini yapmaya, devam etmeye hazır ve iyi durumda olurum.

İngiltere'de geçirdiğim süre boyunca teknik olarak çok geliştim ve daha olgunlaştım. Her yeni pozisyonda olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışırım. Günümüzde bir oyuncunun her pozisyona uyum sağlaması gerekiyor."

 

"GALATASARAY BANA SÖYLEMİŞTİ"

"Galatasaray'daki insanlarla yaptığım görüşmelerden biri, Şampiyonlar Ligi ve Brezilya Milli Takımı hakkındaydı. Bana Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım kuracağımızı ve bunun da milli takımın dikkatini çekebileceğini vadettiler. Öyle de oldu.

Aslında kariyerimde attığım her adım, milli takıma ulaşmayı hedefliyordu. Çok sakin ve rahat biriyim. Burada yer edinmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama önemli olan, günlük çalışmayla bundan en iyi şekilde yararlanmak."

"Teknik olarak ve kafa yapısı olarak çok geliştiğimi hissediyorum."

