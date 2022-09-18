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Dünya Gabon'un eski Meclis Başkanı, para dolu 4 valizle yakalandı
Dünya

Gabon'un eski Meclis Başkanı, para dolu 4 valizle yakalandı

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 23:49:00 -
Gabon'un eski Meclis Başkanı, para dolu 4 valizle yakalandı

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti’ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon’dan Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’e geçmeyen çalışan Ndama'nın valizlerinde 1,5 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ndama, Franceville'deki polis karakoluna götürüldü.

Ndama, gelecek sene yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

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