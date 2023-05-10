Gabar'daki petrol potansiyeli ortaya çıktı! İşte son plan

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: Eskişehir birçok ulusal markaya ev sahipliği yapıyor. Burası bir üniversiteler kenti. Sadece Eskişehirliler değil birçok gencimiz okumaya geliyor. Alıştıkları için iş imkanlarını değerlendiriyorlar. Bunun için teknolojik alanlara ağırlık vereceğiz.

Gerek lityumda gerek borda Eti Maden 1 milyar dolara yakın yatırım yapacak burada. Burası havacılık ve savunmanın da önemli merkezlerinden biri. Türkiye'nin ilk lokomotif fabrikası burada kurulmuş. Raylı sistemlerdeki araç ve ekipmanla ilgili önemli bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz.

Eskişehir sanayisiyle öne çıksa da tarımla da öne çıkan bir şehir. Tarımla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Gıda olmazsa olmazlarımızdan birisi. Tarım alanlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerimizle ilgili istihdam ve kariyer ofisleri planlıyoruz.

Sanayimizin ihtiyaç duyduğu yetenekler için biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Mezun öğrencilerimize ilave yetenekler kazandırabilirsek sanayicilerimiz bunu değerlendirebilir. Yunus Emre'nin Nasreddin Hoca'nın Seyid Gazi'nin diyarı burası. Bu değerlerimizi yeni nesillere anlatabilmemiz gerekiyor.

Gabar'dan petrol müjdesi

Biz o bölgede çalışmaya 2018'de karar vermiştik. Daha önce o bölge şehit haberleriyle, gözyaşıyla anılıyordu. Mehmetçiğimizin son dönemdeki başarısı bizim o bölgede daha rahat çalışmamızı sağladı. Geçen sene Şehit Esma Çevik kuyusunu açıklamıştık. Bu da o bölgeye yakın bir yer. Orada 180 milyon varil vardı. Şimdi bu daha büyük. Şehit Aybüke Yalçın adını verdiğimiz kuyuda umutluyduk zaten. Ağır makinelerle çalışıyoruz. Sırtta, çantada gidecek makineler değil. Gitmeden önce yol açmamız gerekiyor. Bunlar tabi zaman alıyor. Kış gelince ara vermiştik. Martta imkan bulunca sondajı yapmaya başladık. Nisanda bu müjdeyi yakaladık.

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3 yıla kadar 80 ila 100 kuyu açmayı planlıyoruz. İlk kuyudan elde edilen bilgiler sahadan 100 bin varil petrol alabileceğimiz yönünde. Biz geçtiğimiz yılı 65 bin varil ile kapattık. Ülke olarak 850 bin varil tüketimimiz var. Geçen sene iç ihtiyacımız yüzde 10'unu karşılıyor. İki saha da önümüzdeki 20-25 yıl üretim yapabilir.