Gabar Dağı'nda traktör takla attı: Fidan diken 5’i ağır 13 işçi yaralandı

Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan K.T. idaresindeki traktör, Kayaboyun köyü mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5’i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

100 BİN FİDAN DİKİLİYORDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da öğle saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Şırnak Gabar’da yürüttüğümüz petrol arama ve üretim faaliyetlerimizi çevresel hassasiyetimizle birleştiriyoruz. Bu kapsamda hedeflediğimiz 100.000 fidan dikiminin ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Bölge halkının da desteği ile badem, fıstık ve çam fidanlarını toprakla buluşturuyor, Gabar’a nefes olacak yeşil bir miras kazandırıyoruz” bilgilerini vermişti.