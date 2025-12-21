  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den Akit’e özel açıklamalar: Terör olmasaydı Türkiye dünyanın ilk 7 ülkesinden biri olurdu

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ruhların dinlenme vakti! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan Üç Aylar mesajı

Mansur Yavaş’a imar kıskacı! Yargıyı hiçe saydılar, Bakanlık soruşturma izni verdi

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Tanık da, gizlisi de yok; işte resmi evrakla suçlama

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"
Gündem Gabar Dağı'nda traktör takla attı: Fidan diken 5’i ağır 13 işçi yaralandı
Gündem

Gabar Dağı'nda traktör takla attı: Fidan diken 5’i ağır 13 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gabar Dağı'nda traktör takla attı: Fidan diken 5’i ağır 13 işçi yaralandı

Şırnak’ın Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada 5’i ağır 13 işçi yaralandı.

Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan K.T. idaresindeki traktör, Kayaboyun köyü mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5’i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

100 BİN FİDAN DİKİLİYORDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da öğle saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Şırnak Gabar’da yürüttüğümüz petrol arama ve üretim faaliyetlerimizi çevresel hassasiyetimizle birleştiriyoruz. Bu kapsamda hedeflediğimiz 100.000 fidan dikiminin ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Bölge halkının da desteği ile badem, fıstık ve çam fidanlarını toprakla buluşturuyor, Gabar’a nefes olacak yeşil bir miras kazandırıyoruz” bilgilerini vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23