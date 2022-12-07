Gabar Dağı'nda petrol bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Gabar Dağı'nda Türkiye'deki toplam rezervin 2 katı büyüklüğünde petrol bulundu. 250 milyar doların üzerinde bir rezerv bulunduğu belirtilirken resmi açıklamayı Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı iddia edildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşiflerin müjdesi gelmeye devam ediyor.

Resmi açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, "Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

İşte Yavuz Donat'ın yazısı;

Sevindirici haberler

Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları. "Bizden duymuş olmayın" dediler. 6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor. Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu. Gelişmeler çok iyi moraller yüksek.

Maden zengini bölge

Arazide... Dağlarda... Yine yüksek tekerlekli araçlar... Jeep... Jeep... Jeep. MTA'ya ait... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. Mühendisler... Teknisyenler... Uzmanlar... Cudi'de, Gabar'da... Şırnak coğrafyasında, krom... Çinko... Bakır arıyorlar... Ve buluyorlar.