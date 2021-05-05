G7 toplantısına katılan Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi

Hint basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın başkanlığındaki heyet üyelerine uygulanan PCR testlerinde iki kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bakan Jaishankar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün muhtemel Kovid-19 vakalarıyla temasta olduğumuzu öğrendik. Tedbir olarak ve diğerlerini riske atmamak adına görüşmelerimi çevrim içi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu, bugün yapılacak G7 toplantısında da geçerli olacak." ifadesini kullandı.

Jaishankar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmazken, bakan ve diğer heyet üyeleri önlem olarak kendilerini tecrit etti.

G7 üyesi olmayan Hindistan, "Kovid-19 salgını sonrası gerçekleşen ilk yüz yüze zirve" olarak nitelenen toplantıya davet edilmişti.

Jaishankar, dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığı yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Bakan Jaishankar ayrıca, İngiltere'nin Hint kökenli İçişleri Bakanı Priti Patel ile buluşmuştu.

'Soykırımdan farksız'

Öte yandan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında solunum cihazı eksikliği nedeniyle gerçekleşen ölümlerin "soykırımdan farkız" olduğunu belirtti.

Ülke basınındaki habere göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Lucknow ve Meerut ilçelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin araştırıldığı davada ilçe adli makamlarından solunum cihazı yetersizliğinden kaynaklanan Kovid-19 ölümlerini doğrulamasını istedi.

Mahkeme yaptığı açıklamada, adli makamlardan bir sonraki duruşmada konuya ilişkin raporların sunulmasını talep ederken, solunum cihazı yetersizliği nedeniyle Kovid-19 hastalarının hayatını kaybetmesinin suç konusu ve bunun da "soykırımdan farkız" olduğu görüşünü paylaştı.

Mahkeme üyelerinden Siddhartha Varma ve Ajit Kumar, ölümlerin sorumluluğunun gerekli sağlık ekipmanını sağlamayan yetkililer olduğunu söyledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 226 bin 118'e çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.