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Dünya G7 liderlerinden Ukrayna’ya tam destek
Dünya

G7 liderlerinden Ukrayna’ya tam destek

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:57:00 -
G7 liderlerinden Ukrayna’ya tam destek

Japonya’nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi 2023 devam ediyor.

Liderler, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’daki durumun ele alındığı özel oturum sonrası bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre G7 liderleri, Ukrayna’ya destek verilmesinde tereddüt edilmeyeceğini ve Rusya’nın saldırganlığının başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağını taahhüt etti. Liderler, “Rus birlikleri ve askeri teçhizatı tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmeden, adil bir barışın gerçekleştirilemeyeceğinin altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenlik yardımını sürdürme sözü veren liderler, Rusya’nın ekonomik erişimine yönelik “daha fazla kısıtlama” uygulanacağını belirtti.

G7 Zirvesi 21 Mayıs’ta sona erecek.

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